Решите,пожалйста 2 целых - 14/17= 4 целых 8/15 - 2 целых 1/30= 11 целых - 7 целых 4/7=

Математика
Решите,пожалйста 2 целых - 14/17= 4 целых 8/15 - 2 целых 1/30= 11 целых - 7 целых 4/7=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 - 14/17 = 1 17/17 - 14/17 = 1 3/17 4 8/15 - 2 1/30 = 68/15 - 61/30 = 136/30 - 61/30 = 76/30 = 1 16/30 = 1 8/15 11 - 7 4/7 = 10 7/7 - 7 4/7 = 3 3/7
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