Какое количество теплоты необходимо передать воде массой 10 кг, взятой за температуру кипения, что-бы превратить её в пар?

Физика

Какое количество теплоты необходимо передать воде массой 10 кг, взятой за температуру кипения, что-бы превратить её в пар?

Автор: Гость