Промінь ON внутрішній промінь Кута МОК. Знайдіть градусів міру:

Математика
Промінь ON внутрішній промінь Кута МОК. Знайдіть градусів міру:
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45 градусов должно быть
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