Жастардың киімі сочинение на казахском 5-6 предложений 48 БАЛЛОВ ПОМОГИТЕЕЕ ❗❗❗❗???❗❗❗⭕
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Жастардың киімі сочинение на казахском 5-6 предложений 48 БАЛЛОВ ПОМОГИТЕЕЕ ❗❗❗❗???❗❗❗⭕
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қазіргі жастардың киімі джинси, джинсовка жəне ұзын күрте (кордиган) т.б киімдер. Қазіргі таңда қысқа футболка қыздар көп қолданады.осы джинсидың тағы бір сəнді түрі жыртылған джинси.Осы жігіттердің киімі джинси,футболка жəне қыс кезінде қалың күрте.
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