Напишите сочинение на тему моя комната( описание моей комнаты) расстановку, интерьер можете придумать сами. Еще надо чтоб в сочинении было зачем та или иная вещь в этой комнате

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Моя комната. По моему мнению моя комната самая лучшая!Я провожу там много времени.Отдыхаю,делаю уроки или просто это мой маленький мир в котором я чувствую себя комфортно.Хоть она и маленькая, но для меня как раз!Большие окна со светлыми занавесками большая красивая люстра. В моей комнате есть большой шкаф,стол на котором я пишу уроки,кровать на которой мне так сладко спится!Еще есть огромное зеркало и полочки с книгами.Мне очень комфортно с полочками! Я могу достать любую книгу, даже лежа на кровати.Я люблю мою комнату