В предложении Зима кончается «спрятано» слово мак. В четырёх из пяти данных предл??жений «спрятаны» названия птиц. Колесо Коля починил быстро. Разговор о нашем поведении состоится в субботу. Говорил профессор о каждом. Сегодня ...

Русский язык

В предложении Зима кончается «спрятано» слово мак. В четырёх из пяти данных предл??жений «спрятаны» названия птиц. Колесо Коля починил быстро. Разговор о нашем поведении состоится в субботу. Говорил профессор о каждом. Сегодня мы с братом напомнили папе о зоопарке. Быстро растут кабачки на грядке. Какое ещё название «спрятано»?

Автор: Гость