В предложении Зима кончается «спрятано» слово мак. В четырёх из пяти данных предл??жений «спрятаны» названия птиц. Колесо Коля починил быстро. Разговор о нашем поведении состоится в субботу. Говорил профессор о каждом. Сегодня ...
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В предложении Зима кончается «спрятано» слово мак. В четырёх из пяти данных предл??жений «спрятаны» названия птиц. Колесо Коля починил быстро. Разговор о нашем поведении состоится в субботу. Говорил профессор о каждом. Сегодня мы с братом напомнили папе о зоопарке. Быстро растут кабачки на грядке. Какое ещё название «спрятано»?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сокол, ворона, сорока, липа, утка. слово Липи
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