Почему Борис Годунов сразу избрания царем обратился к императору Священной Римской империи Рудольфу 2 ?????

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Письмо царя Бориса Годунова к Императору Рудольфу II (Ноябрь, 1604 г.). Святая, нераздельная, единосущная Троица… мы, великий государь, царь и великий князь Борис Феодорович... великому государю, брату нашему дражайшему и пр.