Замени слова антонимами зрячий нарочно атака оригинал подальше незнакомый верховье разные осушения покой снаружи низкий обувать работа приказывать весёлый одобрение получать крепчать отрицать
Русский язык
Замени слова антонимами зрячий нарочно атака оригинал подальше незнакомый верховье разные осушения покой снаружи низкий обувать работа приказывать весёлый одобрение получать крепчать отрицать
Ответ(ы) на вопрос:
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Зрячий-слепой Нарочно-специально Атака-отступление Оригинал- подделка Подальше-поближе Незнакомый-знакомый Верховье-низина Разные-одинаковые Осушения-увлажнение Покой-беспокойствие Снаружи-внутри Низкий-высокий Обувать-снимать Работа-лень Приказывать-? Веселый-грустный Одобрение-неодобрение Получать-забирать Крепчать-ослаблять Отрицать-соглашаться
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