Как разделить слова черточками точный виджет этот этом

Русский язык
Как разделить слова черточками точный виджет этот этом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чер-точ-ка-ми точ-ней вид-жет э-тот э-том
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