Электрический нагреватель за 20 минут доводит до кипения воду массой 3 кг, начальная температура которой 10 С. Сила тока в нагревателе 7 А, напряжение в сети 220 В. Какая часть потребляемой нагревателем энергии передается окруж...

Физика

Электрический нагреватель за 20 минут доводит до кипения воду массой 3 кг, начальная температура которой 10 С. Сила тока в нагревателе 7 А, напряжение в сети 220 В. Какая часть потребляемой нагревателем энергии передается окружающей среде?

Автор: Гость