Электрический нагреватель за 20 минут доводит до кипения воду массой 3 кг, начальная температура которой 10 С. Сила тока в нагревателе 7 А, напряжение в сети 220 В. Какая часть потребляемой нагревателем энергии передается окруж...
Физика
Электрический нагреватель за 20 минут доводит до кипения воду массой 3 кг, начальная температура которой 10 С. Сила тока в нагревателе 7 А, напряжение в сети 220 В. Какая часть потребляемой нагревателем энергии передается окружающей среде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано T=20 мин=1200 сек m=3 кг t ₁=10 C ° I=7 A U=220 B w=? Решение: 1)Q ₁=cm(t₁-t₂)=4200 Дж/кг×C° × 3 кг × (100С°-10С°)=1134000 Дж 2)Q₂=UIT=220 В×7 А×1200 минут=1848000 Дж 3)w=(Q₂-Q)×100÷Q=(1848000-1134000)×100÷1848000=38.6%≈39% тепла передается окружающей среде. Ответ: 39%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Русский язык
Расмотри звуковой портрет слова (грус'т) какие слова можно записать?одинаковы ли их значения? произведи звуко-буквенный разбор этих слов
Математика
Английский язык