Почему в мировом океане на глубине вода постоянной температуры -2.-3? помогите плиз

География
Почему в мировом океане на глубине вода постоянной температуры -2.-3? помогите плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце не прогревает глубину примерно метров 200
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