Элементный состав объекта компьютер
Информатика
Элементный состав объекта компьютер
Ответ(ы):
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В состав компьютера входят: 1) системный блок: блок питания, процессор, память (оперативная и постоянная - жесткий диск) 2) устройство ввода - мышь, клавиатура 3) устройство вывода - монитор
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