В конце 18 века Россия из великой европейской страны стала мировой державой. 1)Пот??му что..... 2)Привести примеры..... 3)Вывод....

История

В конце 18 века Россия из великой европейской страны стала мировой державой. 1)Пот??му что..... 2)Привести примеры..... 3)Вывод....

Автор: Гость