Еловый домики наклейка забота заморский облака...1.корень окончан. 2.корень суф око??ч. 3.приставка корень суф оконч

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Еловый домики наклейка забота заморский облака...1.корень окончан. 2.корень суф око??ч. 3.приставка корень суф оконч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Еловый ый -окончание елов - корень домики и -окончание  к - суффикс  дом - корень заморский  ий -окончание   к- суффикс морск - корень за - приставка) Пожалуйста!!!
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