Еловый домики наклейка забота заморский облака...1.корень окончан. 2.корень суф око??ч. 3.приставка корень суф оконч
Русский язык
Еловый домики наклейка забота заморский облака...1.корень окончан. 2.корень суф око??ч. 3.приставка корень суф оконч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Еловый ый -окончание елов - корень домики и -окончание к - суффикс дом - корень заморский ий -окончание к- суффикс морск - корень за - приставка) Пожалуйста!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Українська мова
Математика
Русский язык
Весеннее солнышко согревает землю. Раздаются радостные песни жаворонков. Высоко ??злетают голосистые певцы и поют в небесной сини. В саду, в роще...