В чем разница между гербом, эмблемой и символом.

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В чем разница между гербом, эмблемой и символом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Символ – знак, иносказательно указывающий на некое понятие или явление (так, скипетр – символ власти, пальмовая ветвь – мира, а также первенства, и т.д.). Эмблема – это символ, предметом обозначения которого является не абстрактное понятие, а индивидуальный или коллективный “обладатель” этой эмблемы, устойчиво ею пользующийся (так, скрещенные топоры – эмблема инженерных войск Российской империи, а также их генер Наконец, герб – частный случай эмблемы, характеризующийся тем, что его строение, употребление, правовой статус соответствуют особым, исторически установившимся правилам.
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