Эндоплазматическая сеть выполняет следующие функции 1.синтетические и защитные 2.защитные и запасающие 3.транспортные и защитные 4.транспортные и синтетические ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Биология
Эндоплазматическая сеть выполняет следующие функции 1.синтетические и защитные 2.защитные и запасающие 3.транспортные и защитные 4.транспортные и синтетические ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
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Гость:
3 правильный транспортные и защитные
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