Энтодерма у кишечно полостных животных образована клетками

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Клетки тела кишечнополостных дифференцированы. В эктодерме имеются эпителиально-мускульные клетки, интерстициальные, или промежуточные, стрекательные, половые и нервные. 1. щупальца 2. рот 3. гастральная полость 4. эктодерма ЭКТОДЕ́РМА, наружный зародышевый листок многоклеточных животных. Из эктодермы образуются кожный эпителий, нервной системы, органы чувств, передний и задний отделы кишечника. Эктодермой также называют наружный слой стенки тела у кишечнополостных. 5. мезоглея 6. энтодерма 7. отпочковывающаяся гидра 8. яйцеклетки 9. мужские половые клетки Эпителиально-мускульные клетки выполняют двигательную и защитную функции. Стрекательные - являются аппаратом нападения и защиты. Они имеют капсулу, внутри которой в виде спирали находится стрекательная нить, при раздражении выбрасываемая наружу. Интерстициальные - мелкие недифференциро-ванные клетки, впоследствии из них образуются все виды клеток эктодермы. Энтодерма подразделяется на эпителиально-мускульные клетки и железистые. Последние выделяют ферменты и выполняют функцию пищеварения. В энтодерме имеются также в небольшом количестве нервные клетки. Своими отростками они сообщаются между собой, образуя диффузную нервную систему. Пищеварение кишечнополостных происходит в гастральной полости, следовательно, становится полостным. Непереваренные остатки пищи удаляются из тела через ротовое отверстие. Однако сохраняется и внутриклеточное пищеварение, так как клетки энтодермы способны к фагоцитозу - захвату частиц пищи из гастральной полости. Для кишечнополостных характерно бесполое и половое размножение. Бесполое происходит почкованием. В летний период на теле полипа образуется выпячивание в виде почечки. Затем почка отделяется и падает на дно водоема, вырастая в новую особь. Половое размножение обычно наблюдается осенью. Различа-ют раздельнополые виды и гермафродитные. Яйцеклетка развива-ется в эктодерме ближе к подошве, а сперматозоиды - недалеко от ротового отверстия. Созревшие сперматозоиды попадают в воду и встречаются с яйцеклеткой. Оплодотворенная яйцеклетка покрывается толстой оболочкой, тело гидры разрушается, а зигота опускается на дно и вновь начинает делиться только при наличии тепла, весной, образуя новую особь. Для многих кишечнополостных характерно чередование поколений. Полипы размножаются почкованием и дают начало как полипам, так и медузам. Медузы размножаются половым путем. Из оплодотворенных яиц образуются личинки - планулы, покрытые ресничками. Они прикрепляются к субстрату и дают начало новому поколению полипов.