если к одной тонне воды сначала на добавить 4 центнера а затем отлить 135 килограммов в результате получится

Математика
если к одной тонне воды сначала на добавить 4 центнера а затем отлить 135 килограммов в результате получится
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 тонна =1000 кг   1 ц=100кг       4x100=400кг     1000+400=1400кг                1400-135=1265кг
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