Если нет у меня домашних животных как мне грамотно писать что у меня их нет и я оче??ь хочу кошку это у меня будет правильно ? И как правильно мне писать

Гость: Гость:

Если тебе надо рассказ о кошке написать сделай так: у меня нет домашнего питомца,но завести его-мря мечта. я знаю,что это большая ответственность,но я буду соблюдать все правила по уходу. я буду кормить свою кошку,покупать ей лучший корм.каждый день я буду честь её расческой,а если ей станет скучно,поиграю с ней(если хочешь,добавь ещё что ни будь)