Пожалуйста помогите Подтвердите утверждение, что Ак Орда, фактически самостоят??льное в политическом отношении, экономически независимое, с собственной внешнеполитической ориентацией, со своей династийной линией правителей-ха...

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На территории Восточного Дешт-и Кыпчака в середине XIII — первой трети XV в. существовало государство Ак-Орда (Белая Орда). По Рашид ад-Дину (XIV в.), восточную часть улуса Джучи (левое крыло) получил один из старших сыновей Джучи Орда (Орда-Еджен, Орда-Ичен) вместе со своими тремя братьями еще при отце. По Абулгази (XVII в.), эти земли выделены Орде его младшим братом Бату-ханом в середине XIII в. Преемники Орды были фактически самостоятельными правителями, по словам Рашид ад-Дина, «незави­симыми государями своего улуса», лишь номинально признававшими себя вассалами потомков Бату-хана. Территория Ак-Орды ко времени ее наибольшего подъема во второй половине XIVв. сформировалась постепенно, по мере ослаб­ления зависимости от Золотой Орды. В улус Орда-Еджена первона­чально входили земли северо-восточной части Семиречья, Приир­тышье, степи до Улутау и Кентау. В междуречье Яика, Иргиза, Тобола и Сарысу, в приаральских степях и низовьях Сырдарьи находился улус еще одного сына Джучи, Шайбана. Ставка Орды в середине XIII в., по свидетельству Плано Карпини, была на Иртыше и в районе озера Алаколь. В XIV в. власть правителей из рода Орда-Еджена распрос­транилась и на улус Шайбана, т. е. фактически на всю территорию современного Казахстана, за исключением территории Семиречья, входившей в государство Чагатаидов, затем в Могулистан. Полити­ческий центр Ак-Орды переместился на юг Казахстана, столицей стал город Сыгнак. В связи с этими событиями, очевидно, связано изменение названия государства: ряд современных исследователей называют это государственное образование на территории Казахста­на Кок-Ордой (Синей Ордой). Видимо, первоначально владения Орда Ичена назывались Кок-Ордой, а Шайбана — Ак-Ордой (воз­можно, Ак-Ордой назывались и все владения Бату-хана, включая и улус Шайбана). После вхождения улуса Шайбана в состав владений потомков Орды название «Ак-Орда» перешло на все государство. В исторических источниках оно известно с XV в. (Му’ ин ад-Дин Натанзи и другие авторы). С конца XIV в. земли Ак-Орды назывались также Узбекским улусом. Ак-Орда возникла и оформилась как самостоятельное государст­во в послемонгольский период в условиях постепенного хозяйствен­ного возрождения, усиления позиций местной тюркской и тюркизи-рованной знати. Она была населена тюркоязычными племенами, издавна обитавшими в степях Казахстана, а также переместившими­ся сюда во время нашествия Чингисхана из восточных районов. Среди последних были как тюркские роды и племена, так и тюркизированные монгольские племена. Здесь обитали кыпчаки, найманы, уйсуны (ушуны), аргыны, карлуки, кереиты (киреи), канглы, конграты, мангыты и многие др. В Ак-Орде вполне определились формы условного землевладения и собственности в оседлых районах. В кочевых районах право крупной знати распоряжаться пастбищами при частной собственности на скот и сосредоточение в руках степной знати огромных стад превращало их в фактических собственников и пастбищных угодий, формально счи­тавшихся в общинном владении. В источниках встречаются сведения о наличии в Ак-Орде таких форм землевладения знати, как инджу,мильк, сойургал, были известны тарханные пожалования. Зафикси­рованы источниками некоторые формы эксплуатации рядовых ко­чевников и земледельцев: трудовое население Ак-Орды платило в пользу ханов и знати налоги купчур, зякет, тагар, было обременено разного рода повинностями. Войны и усобицы осложняли положение народных масс. Во главе государства стоял хан из рода Орда-Еджена, которому подчинялись удельные владетели из Джучидов (огланов) и крупной кочевой знати (беков, эмиров, бахадуров), осуществлявших в пределах своих уделов и подвластных племен административно-политическую власть. Политическая история Ак-Орды характеризуется на первом эта­пе длительной борьбой за освобождение территорий Восточного Дешт-и Кыпчака из-под власти Золотой Орды, позднее вмешатель­ством акордьгнских ханов в дела Золотой Орды, а на заключительном этапе своей истории — борьбой против агрессии правителя Маверан-нахра эмира Тимура и Тимуридов. Окончательно порвать с номиналь­ной зависимостью от Золотой Орды удалось к середине XIV в. ханам Ерзену и Мубарак-ходже (1320—1344 гг.). Значительно укрепилась Ак-Орда при хане Урусе, правившем в 60—70-х гг. XIV в. На него пала основная тяжесть борьбы и защиты Ак-Орды от агрессии Тимура.