Если ответ будет неправильным пожалуюсь и баллы отнимут
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Если ответ будет неправильным пожалуюсь и баллы отнимут
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Портфель: Напишите про свою коллекцию. (50-60 слов). *твоё имя* *Сколько лет* *Откуда ты* *Что есть в твоей коллекции* *Как ты относишься к ней*.
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