Если предложение сложное, одна его часть односоставная, а вторая двусоставная, то каким оно считается? Например, предложение "Иногда идёшь с пустыми руками, и душа спокойна."

Русский язык

Если предложение сложное, одна его часть односоставная, а вторая двусоставная, то каким оно считается? Например, предложение "Иногда идёшь с пустыми руками, и душа спокойна."

Автор: Гость