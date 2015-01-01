Если предложение сложное, одна его часть односоставная, а вторая двусоставная, то каким оно считается? Например, предложение "Иногда идёшь с пустыми руками, и душа спокойна."
Русский язык
Если предложение сложное, одна его часть односоставная, а вторая двусоставная, то каким оно считается? Например, предложение "Иногда идёшь с пустыми руками, и душа спокойна."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приложения бивают 2складовое и 1склодовое
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