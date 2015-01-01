Есть ли в Зеленограде предприятия лесной промышленности
География
Есть ли в Зеленограде предприятия лесной промышленности
Ответ(ы) на вопрос:
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В Зеленограде нет предприятия лесной промышленности
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