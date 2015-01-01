Определить сколько букв и сколко звуков слова яблоко ель океян якорь юбилеи

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Определить сколько букв и сколко звуков слова яблоко ель океян якорь юбилеи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яблоко-6 букв,7 звуков ель3 буквы,2 звука океан5 бкув,5 звуков якорь 5 букв 5 звуков
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