Если пуля попадает в металлическую консервную банку, содержащую жидкость, то банка взрывается. Объясните, почему это происходит.

Физика
Если пуля попадает в металлическую консервную банку, содержащую жидкость, то банка взрывается. Объясните, почему это происходит.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В том месте, где пуля попадает в банку, давление жидкости резко возрастает. По закону Паскаля давление передается в каждую точку жидкости в банке. В результате тонкостенная банка разрушается очень быстро( взрывается).
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