В данных предложениях замените прямую речь косвенной и запишите полученные предложения. 1) Известный немецкий поэт Фридрих Шиллер сказал: " Сильнее всех побед -прощение". 2) Прощая обидчика, человек как будто говорит ему: " Я...
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В данных предложениях замените прямую речь косвенной и запишите полученные предложения. 1) Известный немецкий поэт Фридрих Шиллер сказал: " Сильнее всех побед -прощение". 2) Прощая обидчика, человек как будто говорит ему: " Я больше не держу на тебя зла".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прощая обидчика, человек как будто говорит ему, что он больше не держит на него зла. Известный немецкий поэт Фридрих Шиллер сказал, что сильнее всех побед - прощение.
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