В данных предложениях замените прямую речь косвенной и запишите полученные предложения. 1) Известный немецкий поэт Фридрих Шиллер сказал: " Сильнее всех побед -прощение". 2) Прощая обидчика, человек как будто говорит ему: " Я...

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В данных предложениях замените прямую речь косвенной и запишите полученные предложения. 1) Известный немецкий поэт Фридрих Шиллер сказал: " Сильнее всех побед -прощение". 2) Прощая обидчика, человек как будто говорит ему: " Я больше не держу на тебя зла".

Автор: Гость