Есть ли вакуоли в клетке человека?
Биология
Есть ли вакуоли в клетке человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно есть. ..............................
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