Есть ли вакуоли в клетке человека?

Биология
Есть ли вакуоли в клетке человека?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно есть. ..............................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какие устройства называются пневматическими?
Ответить
История
Для детей крепостных реально доступным являлось образование? 1)в приходских учи??ищах 2)в уездных училищах 3)в технических высших заведени...
Ответить
Математика
Ділене дорівнює 24 і більше від дільникана 16 знайти їх частку
Ответить
Биология
!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Растение томатов с округлыми(А),красными(B) плодами скрест??ли с растением, обладающим грушевидными(а), желтыми (в) плода...
Ответить
Математика
Помогите решить уравнение x²= - 7:2
Ответить