"Етистик" деген созге ангиме кура
Қазақ тiлi
"Етистик" деген созге ангиме кура
Ответ(ы):
Гость:
Маган етістік унайды. Ол не ісдеді не гылды деген суракка жауап береді етістік кушті. Мысалы мен отырдым т.б. маган бул унацд
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