Это с формулой сокращенного умножения. Помните пожалуйста даю 15 балов!

Алгебра
Это с формулой сокращенного умножения. Помните пожалуйста даю 15 балов!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X^2 - 64 + 8x^2 = 9x^2 - 30x + 25 + 1  9x^2  - 64 = 9x^2  - 30x + 26 - 64 = - 30x + 26 - 30x = - 90 x = 3
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