При срочной эвакуации вы должны(5 ответов)
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При срочной эвакуации вы должны(5 ответов)
Ответ(ы):
Гость:
Объявить Тревогу (включить сигнализацию)Вызвать спасательные организации (пожарные, МЧС, скорая, полиция) Вывести людей из помещенияУстроить сбор всего состава школы в определенном местеПровести перекличку
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