Какие имена существительные пишутся с прописной буквы

Гость: Гость:

имена, фамилии, отчества и прозвища людей (Иван Иванович Иванов);клички животных (Шарик, Тузик, Муська);имена героев литературных произведений (Илья Ильич Обломов);географические названия (Москва, Франкфурт, Кавказ, Нева);астрономические и астрологические обозначения (Луна, созвездие Гончих Псов);названия журналов, газет, литературных произведений и т.д. (газета "Правда", журнал "Наш сад"); названия марок машин, сигарет и т.д. (автомобиль "Москвич", сигареты "Дружок").