сочинение. миниатюры на тему Мое село 21 веке
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сочинение. миниатюры на тему Мое село 21 веке
Ответ(ы):
Гость:
Я хочу представить, что у меня есть свое село. На своем участке стоит прочный деревянный домик, заборчик, за которым лежат стога сена. А еще стоит большой амбар, в котором живут коровы. По земле бегают собака с кошкой. На заборе стоит петух , и кукарекует своим звонким голосом. И все-таки хорошо иметь свое село. Вокруг одна природа и свежий воздух.
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