сочинение. миниатюры на тему Мое село 21 веке

Гость: Гость:

Я хочу представить, что у меня есть свое село. На своем участке стоит прочный деревянный домик, заборчик, за которым лежат стога сена. А еще стоит большой амбар, в котором живут коровы. По земле бегают собака с кошкой. На заборе стоит петух , и кукарекует своим звонким голосом. И все-таки хорошо иметь свое село. Вокруг одна природа и свежий воздух.