Фабіанці сповідували ідеї
История
Фабіанці сповідували ідеї
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Гость:
Проповідування мирних, поступових перетворень капіталістичного суспільства в соціалістичне. Предствники цього руху надавали особливого значення владі достойних , вірили у розум, прагнули до підвищення ефективності суспільної діяльності
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