Фабіанці сповідували ідеї

История
Фабіанці сповідували ідеї
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проповідування мирних, поступових перетворень капіталістичного суспільства в соціалістичне. Предствники цього руху надавали особливого значення владі достойних , вірили у розум, прагнули до підвищення ефективності суспільної діяльності
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Перепишите, раскрывая скобки. Укажите слова с беглой гласной. Пара ботинок ( валенки, сапоги, чулки); много дел ( места, Яблоки, макароны); ...
Ответить
Русский язык
Сочинение про попугая
Ответить
Математика
Решите задание : а)4/9 : 2= , в) 10/21 : 5= , д) 3/7 : 21=.
Ответить
Математика
Помогите решить 7 класс. Упростить выражение
Ответить
Русский язык
Составь и запиши по одному предложению с глаголами ОДЕТЬ и НАДЕТЬ. Разбери глагол?? как часть речи. Помогите пожалуйста!
Ответить