Сочинение про попугая

Гость: Гость:

У меня дома живёт попугай. Он маленький и красивый. Он имеет разноцветную голубо - жёлтую окраску. Мы любим выпускать его из клетки,чтобы он немного полетал по квартире. Нашего попугая зовут Кеша. Кеша когда летает любит залетать на полку, и чистить там свои пёрышки. С ним я провожу много времени. Он весёлый и смешной. Кеша может встать перед зеркалом и бить клювиком по зеркалу. Он летает как пропеллер и садится на плечо или на руку или на голову. Мне очень нравится мой попугайчик. Я люблю проводить с ним время! Вот такой рассказик :)