Фамилия учёного,который был сторонником гелиоцентрической системы мира?

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Аристотель. Был сторонником того, что Земля является неподвижным центром вселенной, а все планеты, звезды, Солнце и Луна вращаются вокруг Земли. Согласно учению древнегреческого философа, звезды и Земля образованы из совершенно разных веществ. Для горения звезды расходуют свое извечное горючее. Звезды не только извечны, но и бесконечны. Если это действительно так, то получается, что Земля имеет недостатки и изъяны – она не такая прекрасная, как звезды.