Fe(OH)2-Fe(OH)3-H2FeO4
Химия
Fe(OH)2-Fe(OH)3-H2FeO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
FeO+H2O=Fe(OH)2 4Fe(OH)2+O2+2H2O=4F(OH)3 от Fe(OH)3 нельзя получить H2FeO4 Fe2O3+H2O=H2FeO4
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