Объясните смысл и определите значение монолога Чацкого о французике из Бордо.

Гость: Гость:

Жизнь не имеет смысла.Смысл-это несвобода,жестокие рамки,в которые мы загоняем друг друга.В жизни нет смысла-и это ее высший смысл и высшая ценность.Так что ответь учителю,что в их диалоге тоже нет смысла