Объясните смысл и определите значение монолога Чацкого о французике из Бордо.

Литература
Объясните смысл и определите значение монолога Чацкого о французике из Бордо.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жизнь не имеет смысла.Смысл-это несвобода,жестокие рамки,в которые мы загоняем друг друга.В жизни нет смысла-и это ее высший смысл и высшая ценность.Так что ответь учителю,что в их диалоге тоже нет смысла
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Какой опыт доказывает,что упругасть воздуха при нагривании увеличивается?
Ответить
Русский язык
Выпишите из предложения словосочетания со связью согласования? Как много говорят свободу-то мы,получили,но распорядиться ею не смогли.
Ответить
Химия
ПОМОГИТЕ ПЛИИИЗОЦДИВРЙУЛРИЛВРМЙРВМР
Ответить
Обществознание
Помогите К социальным потребностям человека относится потребность а)отдыхе б)??бщении в) самосохранении г)продолжения рода
Ответить
Английский язык
Рассказ на тему моя семья для 3 класса
Ответить