Объясните смысл и определите значение монолога Чацкого о французике из Бордо.
Литература
Объясните смысл и определите значение монолога Чацкого о французике из Бордо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жизнь не имеет смысла.Смысл-это несвобода,жестокие рамки,в которые мы загоняем друг друга.В жизни нет смысла-и это ее высший смысл и высшая ценность.Так что ответь учителю,что в их диалоге тоже нет смысла
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