35 БАЛЛОВ ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА При каких значениях а на плоскости (x,у) существует круг, содержащий точки, удовлетворяющие системе неравенств: (2y-х lt;= 1) (у + 2x lt;= 2) (у + ах gt;= -1)

Математика
35 БАЛЛОВ ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА При каких значениях а на плоскости (x,у) существует круг, содержащий точки, удовлетворяющие системе неравенств: (2y-х lt;= 1) (у + 2x lt;= 2) (у + ах gt;= -1)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неравенства y<=0,5+0,5x         y<=2-2x  образуют незамкнутую область решений на плоскости.  Пересечение границ в точке 2-2х=0,5+0,5х, или 2,5х=1,5т.е. при  х=0,6, у=0,8   Неравенство y>=-1-ax  делит плоскость на 2 части. Если 0,8=-1-а*0,6, т.е. при а=-3 область пересечения областей -точка и , конечно, вокруг нее можно провести сколько угодно окружностей. Но другое семейство замкнутых областей (треугольников) образуется когда  0,5>а>-2 Ответ: а=-3  или  0,5>а>-2
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