Фермер собрал 8 т моркови,а свеклы-на 4 т больше.Половину моркови и четвёртую часть свёклы переработали на сок,а оставшиеся овощи увезли в магазины.Солько овощей увезли в магазины. Решите пжалуйсто по действиям и с промежуточны...

Математика

Фермер собрал 8 т моркови,а свеклы-на 4 т больше.Половину моркови и четвёртую часть свёклы переработали на сок,а оставшиеся овощи увезли в магазины.Солько овощей увезли в магазины. Решите пжалуйсто по действиям и с промежуточными ответами

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