Фермер собрал 8 т моркови,а свеклы-на 4 т больше.Половину моркови и четвёртую часть свёклы переработали на сок,а оставшиеся овощи увезли в магазины.Солько овощей увезли в магазины. Решите пжалуйсто по действиям и с промежуточны...

Математика
Фермер собрал 8 т моркови,а свеклы-на 4 т больше.Половину моркови и четвёртую часть свёклы переработали на сок,а оставшиеся овощи увезли в магазины.Солько овощей увезли в магазины. Решите пжалуйсто по действиям и с промежуточными ответами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько собрали свеклы 8+4=12 свеклы половина моркови + четв.часть свеклы = 4+3=7 св. и морк. оставшиеся 12-7=5 овощей
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