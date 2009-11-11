Философия просвещения в трудах Вольтера

Гость: Гость:

1. Философские взгляды Вольтера Жизненный путь Франсуа Мари Вольтера - французского философа и публициста; его основные произведения. Проповедование мыслителем идеи религиозной терпимости. Ознакомление с политическими, религиозно-философскими и социальными воззрениями Вольтера. реферат, добавлен 27.11.2013 2. Франсуа Мари Вольтер Отношение к религии и к богу в философии Вольтера. Взгляд философа на бога как на разум, сконструировавший целесообразную "машину природы" и давший ей законы и движение. Рассмотрение человека как общественного существа, которому необходимы законы. контрольная работа, добавлен 06.12.2012 3. Антропосоциальные идеи Вольтера Краткие сведения о жизненном пути и деятельности Вольтера - крупнейшего французского философа-просветителя XVIII века. Интерес Вольтера к фундаментальным вопросам онтологии и гносеологии, его антропосоциальная концепция. Идея "естественной религии". реферат, добавлен 30.11.2015 4. Особенности учений французских просветителей (Вольтер, Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро) Франсуа Мари Аруэ - французский писатель, публицист и философ, виднейший представитель французского просвещения. Труды и философские воззрения Вольтера. Материалистический сенсуализм Локка. Биография Монтескье. Жан Жак Руссо - создатель новой педагогики. реферат, добавлен 10.03.2012 5. Мари-Франсуа Вольтер Французский писатель и философ-просветитель эпохи Просвещения. Возлюбленная маркиза де Шатле. Эпическая поэма "Орлеанская девственница". Самые известные афоризмы Вольтера. Увлечение Вольтера метафизикой, естественными науками, интерес к Библии. презентация, добавлен 13.04.2014 6. Философские воззрения Вольтера Идеологические основы философии и религиозной критики, присутствующей в трудах Вольтера. Религиозно-философские и социальные взгляды французского писателя и просветителя XVIII века. Культивирование аристократических жанров в поэзии и прозе Вольтера. реферат, добавлен 20.11.2013 7. Творчество Вольтера Вольтер — один из крупнейших французских философов-просветителей XVIII века: прозаик, сатирик, трагик, историк, публицист, правозащитник. Критика атеизма и деизм Вольтера. Социально-философские взгляды, драматургия, поэзия Вольтера и вольтерьянство. доклад, добавлен 24.12.2013 8. Філософія Вольтера Біографія Вольтера - французького письменника і філософа-деїста. Епікурейські мотиви лірики молодого Вольтера. Погляди на релігію - атеїзм чи деїзм. Критика церкви. Лібералізм та соціально-філософські погляди. Вольтер і філософія французької освіти. реферат, добавлен 21.11.2013 9. Философская мысль французского Просвещения XVIII века Философские дискуссии между теологами и просветителями в XVIII веке. Основные идеи французских просветителей: Ш. Монтескье, А. Вольтера, Ж.Ж. Руссо. Развитие материалистической философии, учения идеалистов о природе, познании, человеке и обществе. реферат, добавлен 11.11.2009 10. Життя та творчість Вольтера В. Гюґо зауважив якось: "Вольтер не тільки людина, це ціла епоха". І в цих словах криється значна частка істини. Невипадково французи часто називають XVIII ст. "століттям Вольтера". Він з повним правом вважався патріархом просвітників. Як ніхто інший. реферат, добавлен 07.11.2010 11. Философия эпохи Просвещения Философия французского Просвещения: характеристика и основные проблемы. Концепции человека и общества в трудах мыслителей эпохи Просвещения: Вольтера, Руссо, Дидро, Ламетри, Гельвеция, Гольбаха. Социально-философское значение французского Просвещения. контрольная работа, добавлен 20.12.2011 12. Социальная философия французского Просвещения Переосмысление мировоззренческой проблематики и принципов социальной жизни французскими просветителями. Принцип полной веротерпимости Монтескье. Значение философской деятельности Вольтера. Социальная философия Руссо. Взгляды французских материалистов.