Фонетический разбор слова на казахском ухо
Қазақ тiлi
Фонетический разбор слова на казахском ухо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У-дауысты,жуан, кысан, ериндик Х-дауыссыз, катан О-дауысты, жуан, ашык, ериндик
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Информатика
Даны 4 целых числа, записанные в двоичной системе: 10111010, 10110100, 10101111, 10101100. Скольк?? среди них чисел, меньших, чем 9C(16)+37(8)?
Математика
Гусеница забиралась на дерево высотой 14 метров,за день она поднималась на 5 метров,а за ночь спускалась на 2 метра.За сколько дней гусеница поднял...
Русский язык