Формы падежей склоняемых частей речи

Гость: Гость:

.На ёлке(п.п.)среди ёлочных(р.п.)украшений(р.п.)висела гирлянда(и.п.)из ста лампочек(р.п.)Вход(и.п.) в комнату(в.п.) украсила ёлочная(и.п.)ветка(и.п.) с пятью(т.п.)самодельными(т.п.)фонариками(т.п.)