Помогите пожалуйста, постройте график функции y=ctg(x-П/3)
Алгебра
Помогите пожалуйста, постройте график функции y=ctg(x-П/3)
Ответ(ы):
Гость:
Вот просто берёшь и стоишь график y=ctg(x-П/3)?
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