Помогите пожалуйста, постройте график функции y=ctg(x-П/3)

Алгебра
Помогите пожалуйста, постройте график функции y=ctg(x-П/3)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вот просто берёшь и стоишь график y=ctg(x-П/3)?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
15900:100 столбиком не могу решить пожалуйста помогите честно прошу я не умею
Ответить
Биология
Интенсивность дыхания у различных организмах и отдельных органов (например, лист, стебель, корень) различна. Назовите факторы, воздействующие на жи...
Ответить
Русский язык
Добрый вечер,вопрос таков:Начальная форма имени существительного-это форма ... (че??о) Заранее спасибо!
Ответить
Русский язык
Составь предложения, используя данные схемы. 1) [- = ] ,и [- = ]. 2) [- = ], ( что ...)
Ответить
Математика
Решите пожалуйста уравнение: 24*(x-7)=0 надо очень срочно!
Ответить