Интенсивность дыхания у различных организмах и отдельных органов (например, лист, стебель, корень) различна. Назовите факторы, воздействующие на живые организмы, которые изменяют интенсивность дыхания. Приведите примеры организ...
Биология
Интенсивность дыхания у различных организмах и отдельных органов (например, лист, стебель, корень) различна. Назовите факторы, воздействующие на живые организмы, которые изменяют интенсивность дыхания. Приведите примеры организмов с высокой и низкой интенсивностью дыхания, а так же примеры влияния внешних условий на интенсивность дыхания
Ответ(ы):
Гость:
Интенсивность дыхания растений зависит от содержания воды в клетках. Чем меньше воды в клетках, тем слабее идет в них дыхание. Высокая интенсивность дыхания у водорослей, у которых отсутствуют ткани и органы и воздух непосредственно проникает в каждую клетку. У мхов, папоротников, голосеменных и покрытосеменных воздух проходит более сложный путь. Через устьица он поступает в межклетники, которые пронизывают все растения, а оттуда - в клетки. У наземных растений устьица, как правило, расположены на нижней стороне листа, а у живущих в воде - на верхней, так как нижней стороной он лежит на поверхности воды. Поступление воздуха в листья регулируется периодическим открыванием и закрыванием устьиц.
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