15900:100 столбиком не могу решить пожалуйста помогите честно прошу я не умею
Математика
15900:100 столбиком не могу решить пожалуйста помогите честно прошу я не умею
Ответ(ы):
Гость:
Можно и решить в строчку:отсчитай нули в делителе 00-2 нуля получается ты отбираешь от числа те же 2 нуля (если они есть)
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