Помогите пожалуйста написать словесный портрет друга по имени Ваня.

Литература
Помогите пожалуйста написать словесный портрет друга по имени Ваня.
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