Фотосинтетическими пигментами высших растений не являются: а) хлорофиллы б) каротиноиды в) ксантофиллы г) фикобилины

Биология
Фотосинтетическими пигментами высших растений не являются: а) хлорофиллы б) каротиноиды в) ксантофиллы г) фикобилины
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прежде всего это хлорофиллы
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