Фотосинтетическими пигментами высших растений не являются: а) хлорофиллы б) каротиноиды в) ксантофиллы г) фикобилины

Биология

Фотосинтетическими пигментами высших растений не являются: а) хлорофиллы б) каротиноиды в) ксантофиллы г) фикобилины

Автор: Гость