Функция:у=х^2-4х+5 1)Найти нули функции 2)Найти координаты вершин параболы 3)Определить направление ветвей параболы и ось симметрии 4)Найти наименьшие значение функции.
Алгебра
Функция:у=х^2-4х+5 1)Найти нули функции 2)Найти координаты вершин параболы 3)Определить направление ветвей параболы и ось симметрии 4)Найти наименьшие значение функции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Приравниваем функцию к нулю: Дискриминант отрицателен, следовательно график не пересекает ось Х и нулей функции нет. 2) Теперь подставляем x в функцию: Координаты вершины: 3) Старший коэффициент положителен , следовательно ветви направлены вверх. Ось симметрии равна , так как координата вершины по х равна 4. 4) Так как в нашей параболе, ветви направленны вверх, то вершина является минимумом функции:
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