Функция:у=х^2-4х+5 1)Найти нули функции 2)Найти координаты вершин параболы 3)Определить направление ветвей параболы и ось симметрии 4)Найти наименьшие значение функции.

Алгебра
Функция:у=х^2-4х+5 1)Найти нули функции 2)Найти координаты вершин параболы 3)Определить направление ветвей параболы и ось симметрии 4)Найти наименьшие значение функции.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Приравниваем функцию к нулю:   Дискриминант отрицателен, следовательно график не пересекает ось Х и нулей функции нет. 2) Теперь подставляем x в функцию: Координаты вершины: 3) Старший коэффициент положителен , следовательно ветви направлены вверх. Ось симметрии равна , так как координата вершины по х равна 4. 4) Так как в нашей параболе, ветви направленны вверх, то вершина является минимумом функции:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Из какого города Колумб отправился искать морской путь в Индию
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста , срочно Решите задачу,выделяя три этапа математического моделирования Моторная лодка проходит 16 км по течению реки на 12 м...
Ответить
Музыка
Кластер по музыке! Помогите пожалуйста
Ответить
Другие предметы
1. Вежливый. Не вежливый 2.подбери пословицы о вежливости 3.напиши чем мода прошлых столетий отличались от современной?
Ответить
Литература
Пожалуйста есть еще план
Ответить