Кластер по музыке! Помогите пожалуйста

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Ну Как вы знаете аккорды строятся терциями. То есть если зажать в любой гамме хотя бы три ноты через одну одновременно, то получится трезвучие аккорда. Если же зажмем четыре - получим септаккорд, но что будет если мы зажмем три ноты не через одну а подряд, то есть между нотами будут не терции (большие и малые), а секунды большие и малые. В этом случае созвучие аккордом в музыке не называют, а зовется это кластер - очень резкое по-звучанию созвучие. Резкость получается за счет присутствия самых резких и диссонирующих интервалов - секунд. Диссонанс кстати это не плохо когда его в меру, когда в аккорде например одна только секунда. Есть аккорды в природе и они имеют в музыке свое важное значение, которые содержать так сказать часть кластера - один интервал секунду гармонический. Это например полууменьшённый септаккорд, доминантсептаккорд, большой мажорный аккорд (maj) - все они содержат в своем составе интервал секунду, но в этих аккордах он лишь один, а остальные интервалы широкие, поэтому в этих случаях секунда лишь добавляет колорита аккордам, особенно мэйджу.