1. Вежливый. Не вежливый 2.подбери пословицы о вежливости 3.напиши чем мода прошлых столетий отличались от современной?

Гость: Гость:

2) Ежовая голица учить мастерица. Не дорого ничто — дорого вежество. В просьбе поклон не в потерю. Клади крест по писанному, поклон веди по учёному. На всякие приветы надобно иметь ответы. Не будь в людях приметлив, будь дома приветлив. Не спеши хватать: оботри руки. Поклоном поясницы не переломишь. Посади свинью за стол, она и ноги за стол. Ласковое слово самому ничего не стоит, а другому много даёт. Ласковое слово — что весенний день. Когда совесть раздавали, его дома не было. Поклониться — вперёд пригодится. Смола — не вода, брань — не привет.